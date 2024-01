Travailleurs handicapés Les clés de votre réussite ! Longlaville Longlaville, mardi 16 avril 2024.

Travailleurs handicapés Les clés de votre réussite ! Cet atelier Les clefs de la réussite et Handicap est réservé aux bénéficiant de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur, car animé par l’opérateur spécialisé Cap Emploi. Il a pour objectif … Mardi 16 avril, 14h30 Longlaville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T14:30:00+02:00 – 2024-04-16T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-16T14:30:00+02:00 – 2024-04-16T16:30:00+02:00

Cet atelier Les clefs de la réussite et Handicap est réservé aux bénéficiant de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur, car animé par l’opérateur spécialisé Cap Emploi. Il a pour objectif de vous informer sur les modalités d’accompagnement dans le cadre de votre parcours d’accès vers l’emploi, vous présenter les outils et prestations mis à votre disposition et plus particulièrement dans le cadre de votre situation de handicap et d’échanger sur vos attentes

Mettez toutes les chances de votre côté pour trouver un emploi !

L’objectif :

Présenter les prestations proposées par Cap emploi et Pôle emploi pour accompagner les TH.

Le programme :

Lieu Unique d’Accompagnement (LUA)

La RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé)

Les prestations spécifiques

Les ateliers proposés par Cap Emploi dans le cadre de votre recherche d’emploi

Sites internet

Longlaville 54810 Longlaville Longlaville Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/206259 »}]

Atelier Se préparer