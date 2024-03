Traumenna / The Yellow Stones / Copernic Les Arcades Aix-en-Provence, samedi 20 avril 2024.

Traumenna / The Yellow Stones / Copernic ♫♫♫ Samedi 20 avril, 20h00 Les Arcades 8€ en prévente / 10€ sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T20:00:00+02:00 – 2024-04-20T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-20T20:00:00+02:00 – 2024-04-20T23:59:00+02:00

Traumenna :

Traumenna est un groupe de punk-noise originaire de la région aixoise.

Né de la dernière pluie dans une époque aride, le power-trio aux influences underground, s’exprime dans un français sarcastique et frontal.

Avec un son aux bruyantes aspérités, accalmies et dissonances, Traumenna vous happe dans sa tourmente.

The Yellow Stones :

Du Stoner Rock et une pointe de psychédélique tout droit sorti des entrailles de la Terre.

Des compositions jouées avec les tripes accompagnées par des riffs puissants et des accalmies aériennes.

The Yellow Stones c’est donc une véritable énergie communicative à retrouver sur scène !

Copernic :

Copernic est un groupe de Garage Rock de la région d’Aix-en-Provence.

À quatre, ils donnent vie à un monstre chimérique ancré entre réalisme brut et onirisme vertigineux.

Puisant son influence dans la pop et le psychédélisme des années 60/70, autant que dans le punk et le rock des années 80/90, la bête arbore un patchwork de rythmiques puissantes et fuzz féroce, tissé de mélodies cosmiques et entêtantes.

Ouverture des portes à 20h.

Prix à l’entrée : 8€ en ligne / 10€ sur place.

_____________________________________________________________

Les Arcades avenue Gaston Berger, chemin du coton rouge 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur