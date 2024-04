« Transition énergétique : nous n’aurons pas le luxe de refuser des solutions » En visioconférence partout en France Rennes, jeudi 18 avril 2024.

« Transition énergétique : nous n’aurons pas le luxe de refuser des solutions » En visioconférence partout en France Rennes Jeudi 18 avril, 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-18 18:30

Fin : 2024-04-18 20:00

Cette webconférence aborde la thématique cruciale de la transition énergétique et explore les solutions nécessaires pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Jeudi 18 avril, 18h30 1

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tLwjs1htJU-Hv2Nmw9aJrx9hFBsXrBpEv2Ygbn-xf-hUOFVOMTMwWEw2Mzc3MEkxTUpCSTg1R0lSTy4u

Les conférences « L’invité(e) du jeudi » proposées en partenariat par le Cnam Bretagne et l’AFAS vous sont proposées chaque mois.

Animées par des experts passionnés de leur domaine d’intervention, elles traitent de sujets d’actualité mais en prenant le recul nécessaire.

Transition énergétique : nous n’aurons pas le luxe de refuser des solutions

Webconférence sur Teams de Pierrick Dartois

ingénieur du Corps des Mines

Jeudi 18 avril 2024, à 18h30

S’inscrire

Se connecter

L’échéance de 2050 se rapproche dangereusement : il nous reste 26 ans pour atteindre la neutralité carbone. Si la réalité du réchauffement climatique et la responsabilité des activités humaines dans ce phénomène ne font plus débat que parmi les climatosceptiques, la nature des solutions à déployer reste toutefois âprement débattue, y compris parmi les spécialistes.

Faut-il tout miser sur les solutions technologiques ? Faut-il au contraire refuser le techno-solutionnisme et se résoudre à une sobriété radicale ? Peut-on renoncer au nucléaire et ne compter que sur les énergies renouvelables ? Ou peut-on au contraire refuser l’installation d’éoliennes au motif qu’elles dégraderaient les paysages ? Peut-on se passer de la voiture électrique au regard de l’extraction minière nécessaire à la fabrication des batteries ?

Au-delà des questions légitimes, les débats sur la transition énergétique opposent bien trop souvent les solutions entre elles. Pourtant, compte tenu de l’ampleur des transformations de notre système énergétique à mener en un quart de siècle pour être au rendez-vous de la neutralité carbone, nous n’aurons pas le luxe de refuser des solutions.

Co-auteur de Couvrir nos besoins énergétiques : 2050 se prépare aujourd’hui, Pierrick Dartois est ingénieur du Corps des Mines et doctorant en mathématiques. Il dressera à l’occasion de cette webconférence un panorama des solutions à déployer sans attendre et des enjeux pour réaliser la transition énergétique

En visioconférence partout en France Rennes Rennes Ille-et-Vilaine