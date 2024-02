Transhumance vers le Freundstein Willer-sur-Thur, samedi 11 mai 2024.

Transhumance vers le Freundstein Willer-sur-Thur Haut-Rhin

2h30 de marche en accompagnant le troupeau jusqu’à la ferme-auberge du Freundstein, suivies d’un repas avec animation musicale sur réservation à la ferme.

Une tradition ancestrale et une expérience inoubliable ! Accompagnez les marcaires et le troupeau de vaches qui remontent sur les chaumes, et revivez l’ambiance des transhumances d’antan, entre folklore et authenticité. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 15:00:00

fin : 2024-05-11

Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est fermeaubergefreundstein@orange.fr

L’événement Transhumance vers le Freundstein Willer-sur-Thur a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay