Tram’Jurassienne Champagnole, samedi 29 juin 2024.

La Tram’Jurassienne, évènement sportif emblématique du territoire Champagnole Nozeroy Jura , revient cette année pour sa 33e édition !

Ouverte à toutes et à tous, cette randonnée-fête au concept unique permet une découverte tonique de la région et de ses paysages, à nuls autres pareils, grâce aux différents circuits proposés 3 parcours pédestres (16, 21 et 26 kilomètres), 3 parcours VTT (37, 57 et 77 kilomètres) et 2 parcours Handi’Tram (3 et 5 kilomètres). Nouveauté au programme cette année 2 parcours trail (21 et 31 kilomètres) vous sont également proposés ! Le samedi est destiné aux enfants, de 5 à 13 ans, avec la Mini Tram et ses 3 circuits VTT (7, 12 et 15 kilomètres).

Le plus de l’évènement depuis la gare de Champagnole, c’est en train que l’on rejoint le Haut-Jura et les divers points de départ des randonnées… Sans oublier l’accueil festif qui attend marcheurs et vététistes aux différentes étapes et points de ravitaillements aubades, spectacles en tout genre… ambiance Tram’ garantie !

