Traits d'Union – Exposition de mosaïque contemporaine Paray-le-Monial, 9 juillet 2022, Paray-le-Monial.

Traits d'Union – Exposition de mosaïque contemporaine Tour Saint-Nicolas Place de l'Hôtel de Ville Paray-le-Monial

2022-07-09 – 2022-09-18

Paray-le-Monial Saône-et-Loire Paray-le-Monial

La Maison de la Mosaïque Contemporaine de Paray-le-Monial, lieu unique en France dédié à cet art, propose toute l’année une programmation d’expositions temporaires.

Et chaque été, moment fort de l’année, cette programmation est complétée par une exposition internationale extra muros dans la Tour Saint-Nicolas, ancienne église gothique du 16e siècle en plein centre historique de Paray-le-Monial.

Traits d’union : l’exposition estivale 2022

La mosaïque, en plein renouveau, est devenue un art foisonnant, où les jeunes générations empruntent parfois des chemins inattendus où tout semble permis.

En contrepoint, la Maison de la Mosaïque contemporaine propose cette année de redécouvrir le travail de trois mosaïstes majeurs dont le travail n’a pas été présenté à Paray depuis l’exposition Icare en 2003.

Le titre choisi pour l’exposition « Traits d’union », illustre les nombreux points communs qui relient ces trois artistes :

Tous trois font partie de cette première génération de mosaïstes créateurs, apparue dans la deuxième partie du XXème siècle, qui, s’affranchissant du carton d’un peintre, ont élu la mosaïque, avec ses caractéristiques de techniques et de matériaux, comme mode d’expression privilégié, sans pour autant abandonner d’autres langages artistiques.

Formés par de prestigieuses écoles des Beaux-Arts, à Venise, à Ravenne ou à Paris, ils appartiennent à l’«École de Ravenne» », héritière de la célèbre tradition byzantine et orfèvre de « l’art de la tesselle ». Et même s’ils ne dédaignent pas, pour vivre, le travail de l’artisan-mosaïste, ils sont engagés depuis 50 ans dans une recherche continue et dans la promotion de la mosaïque contemporaine afin qu’elle gagne toute sa place dans le paysage de l’art contemporain.

À ces «Traits d’union» artistiques s’ajoute une grande proximité entre trois artistes qui n’ont cessé de se croiser, de se confronter, de s’enrichir ; entre eux s’est cousue une amitié solide.

Ce sont donc 3 grands maestros de la mosaïque contemporaine qui seront présents à la tour saint Nicolas cet été.

contact@maisondelamosaique.org +33 3 85 88 83 13 https://maisondelamosaique.org/

