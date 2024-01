Train des Légendes Gouarec, mercredi 24 juillet 2024.

C’est bien connu, la Bretagne est LA terre de légendes et d’histoire par excellence! Le parcours entre Gouarec et Bon Repos ne faillit pas à cette réputation :

le Roi du Poher, Conomor y établit un fort pour contrôler le passage sur le Blavet… Très récemment, nos « amis » les Korrigans ont demandé à pouvoir disposer d’un arrêt à proximité des anciennes mines d’argent. Venez à cette occasion découvrir le petit peuple et les histoires merveilleuses du centre Bretagne. Collation offerte.

Rdv à la gare de Gouarec

Sur réservation : 07 89 40 72 61 / contact@velorail.bzh

Org. La Gare de Gouarec .

2024-07-24 20:00:00

