TRAIN DE VIE Saint-Chély-d’Apcher, mardi 23 avril 2024.

Le Ciné-Théâtre Café de la gare et vernissage de l’exposition de Train de vie

Artiste(s)/Compagnie(s) accueillis: Compagnie Les Barbaries Vincent Costarella

Description de l’événement:

Dans la continuité des précédentes éditions des Cafés de la Gare de la résidence de territoire Aubrac Express, la cie Les

Barbaries vous invite à partager vos anecdotes de voyages en train et à écouter les pastilles sonores des élèves du Legtpa. Ce rendez-vous gratuit sera lancé par le vernissage de l’exposition Train de vie de Vincent Costarella.

Dans Train de vies, Vincent Costarella met en lumière le train et les voyageurs avec la photographie et la vidéo. Le train comme enjeu important d’un territoire rural où il passe sans toujours s’arrêter à la gare. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 18:00:00

fin : 2024-04-23

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

L’événement TRAIN DE VIE Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2024-04-05 par 48 OT Margeride en Gevaudan