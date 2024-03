TRAIL OVER THE SKY Bagnères-de-Luchon, dimanche 28 juillet 2024.

TRAIL OVER THE SKY Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Aucune excuse pour ne pas venir en famille sur ce trail avec 2 courses au programme pour que tout le monde profite du lieu situé à 1400m d’altitude et qui vous promet du beau et du relevé sur un des plus beaux lieux de randonnées des Pyrénées.

Pompom sur la Garonne la course Hospice Skyrace est inscrite sur le circuit Skyrunning France et dans le calendrier de l’International Skyrunning Federation.

2 courses Hospice Skyrace 21km 1800D+ / Défi de l’Ours 10km 500D+

Arrivée départ Hospice de France .

Début : 2024-07-28

fin : 2024-07-28

HOSPICE DE FRANCE

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie raidandridepyrenees@gmail.com

