Trail La Chatelaine Château, dimanche 12 mai 2024.

Trail La Chatelaine Château Saône-et-Loire

Trail vacances de l’Ascension La Chatelaine à 4 km de Cluny en Saône-et-Loire).

L’Amicale de Château, petit village de Saône-et-Loire, organise la 7e édition d’un trail maintenant réputé pour ses paysages et son ambiance conviviale.

– La Sérieuse (23 km ; 613 D+) parcours long pour les coureurs aguerris, très varié et souvent sauvage.

– La sage (13 km ; 487 D+) parcours avec un ratio distance dénivelé plus important, cette année. A prendre au sérieux, donc…

– La Gentille (9 km ; 288 D+) il s’agit d’un circuit plus accessible afin que chacun puisse courir (ou marcher…) en fonction de son niveau de pratique. Qu’on ne se fie, cependant, pas trop à son nom car c’est un vrai « mini trail » varié et exigeant par moment. 9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 09:00:00

fin : 2024-05-12 10:00:00

Place du Village

Château 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté traillachatelaine@gmail.com

L’événement Trail La Chatelaine Château a été mis à jour le 2024-03-25 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III