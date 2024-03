Trail et Marche à la salle des Fêtes Lortet, dimanche 21 avril 2024.

Trail et Marche à la salle des Fêtes Lortet Hautes-Pyrénées

L’association MP Résilience organise /

– une marche vallonnée de 8 km Départ à 10H.

– un trail chronométré de 12Km (300m D+) Départ à 10H30

Restauration sur place et vente de goodies au profit de l’association.

Récompenses et tombola avec de nombreux lots.

Trail et Marche en hommage à Patrick Maupomé.

Les fonds seront reversés à l‘Oncopole de Toulouse, afin de soutenir la recherche contre le cancer !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

à la salle des Fêtes LORTET

Lortet 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie mpresilience27@gmail.com

