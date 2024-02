Trail du Minihic sur Rance Le Minihic-sur-Rance, samedi 8 juin 2024.

Trail du Minihic sur Rance Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

AU PROGRAMME

16h15 Course enfants 7 à 9 ans (nés en 2015, 2016 et 2017) 750 m

16h30 Course enfants 10 et 11 ans (nés en 2013 et 2014) 1500 m

17h00 TRAIL COURT DE 23km pour encore plus de bords de Rance et de sentiers.

Trail de 22 km en boucle entre Le Minihic/Rance et Langrolay/Rance

17h35 le TRAIL DECOUVERTE de 13 km à courir en individuel ou en RELAIS (5 et 8km)

Run In Rance s’associe à l’association Peristera qui vient en aide aux familles Sri-Lankaises. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 16:15:00

fin : 2024-06-08

Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@nextrun.fr

L’événement Trail du Minihic sur Rance Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2024-02-14 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme