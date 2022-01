Trail des sentiers du Colporteur Mazirat Mazirat Catégories d’évènement: Allier

Mazirat

Trail des sentiers du Colporteur Mazirat, 27 mars 2022, Mazirat. Trail des sentiers du Colporteur Mazirat

2022-03-27 – 2022-03-27

Mazirat Allier Mazirat Le trail des sentiers du Colporteur est un trail rustique dans la vallée du Haut Cher avec 3 épreuves :

– Trail du Colporteur 24 km / 900mD+

– Le Sentier de la Chouette 16 km / 600mD+

– La Ronceraie 7 km / 250mD+ cap03.raid@gmail.com http://www.cap03.fr/ Mazirat

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Mazirat Autres Lieu Mazirat Adresse Ville Mazirat lieuville Mazirat Departement Allier

Mazirat Mazirat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mazirat/

Trail des sentiers du Colporteur Mazirat 2022-03-27 was last modified: by Trail des sentiers du Colporteur Mazirat Mazirat 27 mars 2022 Allier Mazirat

Mazirat Allier