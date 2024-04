Trail des 3 combes à Montbrun Montbrun, dimanche 21 avril 2024.

On vous attends nombreux pour parcourir les sentiers de notre magnifique village !

Au programme :

– Une course nature de 12,5 km / 300mD+, de combe en combe, entre chemins et sentiers monotraces

– Un trail de 20 km / 700m D+ roulant dans sa première partie sur le causse et exigent par la suite en serpentant la vallée du Lot.

– Deux circuits randonnée de 10 et 15 km sur le causse.

Restauration sur place sur réservation.

Pensez à votre licence ou certificat médical (explications / modèle)

repas sur rservation EUR.

place de la mairie

Montbrun 46160 Lot Occitanie

