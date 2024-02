Trail de Tanlay Raidlight Tanlay, dimanche 8 septembre 2024.

Trail de Tanlay Raidlight Tanlay Yonne

Les trails de Tanlay, on les aime pour leur équipe de bénévoles aux petits soins, leurs singles techniques, leurs sous-bois, leur crocodile (oui oui)… Et même si les côtes se montent parfois à la corde, si les passages à gué mouillent les mollets (et même au-dessus) et si les quadris piquent dans les descentes vertigineuses, on ne peut pas s’empêcher d’y retourner, pour 8, 15, 23, 42 kilomètres… voire plus ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08

fin : 2024-09-08

Départ et arrivée château de Tanlay

Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté trailtanlay@gmail.com

