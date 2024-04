Trail de Semisens Plaine des Sports, Av. du Poun de Burry, Saint-Vincent-de-Tyrosse, dimanche 19 mai 2024.

Trail de Semisens Plaine des Sports, Av. du Poun de Burry, Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Les Coureurs de Semisens organisent leur trail le dimanche 19 mai au pôle rugby avec la formule « Choisis ton 10 »

Horaires de départ

Trail 10 miles ( 16.2 km ) départ 09H30

Course nature ( 10 km ) départ 10H00

Rando découverte ( 10 km ) départ 09H15 ( pas de classement )

Course enfants ( 1.300 km et 650 m ) départ 11H00 ( Pas de classement )

TARIF jusqu’au 17 mai 2024 minuit

Trail 10 miles (16 km) 16€

Course nature 10 km 10€

Rando découverte 6€

Course enfant gratuit

TARIF le jour le même de l’événement

Trail 10 miles (16 km) 20€

Course nature 10 km 15€

Rando découverte 6€

Course enfant gratuit .

Plaine des Sports, Av. du Poun de Burry, Pôle Rugby

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine https://traildesemisens.fr

