TRAIL DE L’ESTABEL Cabrières, dimanche 26 mai 2024.

TRAIL DE L’ESTABEL Cabrières Hérault

Parcours sur sentiers œnorando !

28km, 18km, 8km, parcours enfants et randonnée pédestre, découvrez la formule qui vous plaît ! Petite restauration et buvette sur place préparée et servie par l’Association de Cabrières. À l’arrivée grillade et un verre de vin offert.

Payant Sur inscription.

Parcours sur sentiers œnorando !

28km, 18km, 8km, parcours enfants et randonnée pédestre, découvrez la formule qui vous plaît ! Petite restauration et buvette sur place préparée et servie par l’Association de Cabrières. À l’arrivée grillade et un verre de vin offert.

Payant Sur inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 09:00:00

fin : 2024-05-26

Cabrières 34800 Hérault Occitanie

L’événement TRAIL DE L’ESTABEL Cabrières a été mis à jour le 2024-04-02 par OT DU CLERMONTAIS