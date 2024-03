Trail de l’Aven Stade de foot Melgven, dimanche 14 avril 2024.

Pour une perf, un défi personnel ou juste le plaisir, Melgven Aven Trail sera ravi de vous accueillir le dimanche 14 avril.

Le trail de l’Aven, c’est 2 circuits de 13 et 23 km comptant pour le Challenge Armor Argoat et 1 circuit de 8 km.

Inscriptions sur Klikego https://www.klikego.com/…/course-a…/1495048339189-13

Les marcheurs ne seront pas en reste. Nous leur proposons 3 distances de 7, 10 et 14 km.

Inscriptions sur place. Départ libre de 8h à 10h.

Tarif 5€.

D’ici là, on met tout en œuvre pour que cette matinée sportive, conviviale et solidaire soit le plus réussie possible.

1€ minimum par inscription sera reversé à l’association Eva la vie devant toi (https://www.facebook.com/Evalvdt) .

Début : 2024-04-14 08:00:00

fin : 2024-04-14

Stade de foot Rue Saint-Exupéry

Melgven 29140 Finistère Bretagne

L’événement Trail de l’Aven Melgven a été mis à jour le 2024-03-26 par OTC CCA