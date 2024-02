Trail de la Madone 30e édition Velars-sur-Ouche, dimanche 10 novembre 2024.

Trail de la Madone 30e édition Velars-sur-Ouche Côte-d’Or

Le Trail de la Madone est le dernier trail du Challenge « Terre de trails » en territoire Ouche et Montagne…

Le Trail de La Madone, une institution de la course en pleine nature !

30ème édition.

Course nature chronométrée de 14 Km (10h30) avec 350 m de dénivelé + et 8 Km (10h55) avec 180 m de dénivelé +.

Un parcours de 30 Km (09h00) avec 1200 m de dénivelé + est également proposé pour cette édition.

Parcours fléchés à l’aide de panneaux directionnels, de rubalises et complétés par un fléchage au sol.

Egalement une course pour les jeunes de 3,5 Km (10h00) ainsi qu’une marche nordique sur le parcours de 14 Km (10h35). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-10

fin : 2024-11-10

Velars-sur-Ouche 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté vor@orange.fr

