Trail de la ligne Rouge 3ème édition Tracy-le-Mont, dimanche 21 avril 2024.

Trail de la ligne Rouge 3ème édition Tracy-le-Mont Oise

AU DÉPART DE THIESCOURT.

C’est quoi un ultratrail ?

C’est comme un trail (une course en pleine nature sans obstacles) mais au lieu de parcourir d’une dizaine de kilomètres, vous profitez d’un parcours de 100km !

A oui c’est pas pour les mauviettes ça ! En effet Gilou, c’est tout de même une sacrée distance sur laquelle on a ajouté la botte secrète 14-18. Vous partez sur la trace des poilus sur un terrain marqué par la guerre. Vous suivez un GRP en création qui d’ici deux ans permettra pour la première fois de suivre la ligne rouge à pied. Ce parcours est étroitement lié à l’Ultratrail de la 14-18 car ce circuit de grande randonnée a été créé pour cet événement en étroit lien avec les communes traversées. On parle donc toujours des terrains gras qui rappellent les tranchées.

Et si je suis pas un bargeot capable de parcourir 100 km t’a quand même quelque chose à me proposer ? Oui ! Notre commandement a créé un format inédit qui permet à chacun de pouvoir participer, suivre la ligne rouge historique et profiter de l’ambiance. Il s’agit du format relais en équipes de 2 à 8 personnes. Et pour ceux qui cherchent à se surpasser en solo sur des distances plus courtes, il y aura des parcours trail de 10, 20 et 40 km. Avec ça, il y a une distance pour tout le monde !72 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 09:45:00

fin : 2024-04-21

Tracy-le-Mont 60170 Oise Hauts-de-France inscription@la-1418.com

L’événement Trail de la ligne Rouge 3ème édition Tracy-le-Mont a été mis à jour le 2024-02-09 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme