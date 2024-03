Trail de la Forêt de Loudéac Les parpareux Loudéac, dimanche 30 juin 2024.

Trail de la Forêt de Loudéac Les parpareux Loudéac Côtes-d’Armor

Reprenant les parcours du Trail des cerfs.

Venez découvrir ou redécouvrir notre traditionnel trail, dans la grande forêt domaniale de Loudéac. Cette manifestation sportive, aura lieu dans un cadre préservé de plusieurs hectares, où la nature est omniprésente.

Entre ruisseaux et talus , chacun pourra y trouver la distance qui lui convient et parcourir les sentiers et chemins forestiers aux dénivelés insoupçonnés.

L’occasion aussi pour tous les amateurs de courses hors stade de passer un moment agréable à l’arrivée dans le cadre bucolique de la chapelle des Parpareux à l’ombre des grands arbres.

– Une course de 9,9 km et une course de 18 km .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30

fin : 2024-06-30

Les parpareux Chapelle des Parpareux

Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Trail de la Forêt de Loudéac Loudéac a été mis à jour le 2024-03-25 par Office de tourisme Bretagne Centre