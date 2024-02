Trail de la Calonne (4ème édition) Cormeilles, dimanche 9 juin 2024.

Trail de la Calonne (4ème édition) Cormeilles Eure

L’association Sports et Nature de la Calonne propose la 4ème édition du Trail de la Calonne.

Rendez-vous au sein de la maison Busnel pour un départ et une arrivée en plein cœur de la distillerie.

Au programme

– 9h00 parcours jeunes (poussin, benjamins, minimes)

– 9h45 parcours 16 kilomètres

– 10h00 parcours 8,5 kilomètres.

Départ libre de la randonnée à partir de 8h30.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09

fin : 2024-06-09

Maison Busnel

Cormeilles 27260 Eure Normandie sportnaturecalonne@gmail.com

L’événement Trail de la Calonne (4ème édition) Cormeilles a été mis à jour le 2024-01-27 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge