Traduire ses compétences en métiers avec l’ERIP Ouest Creuse Place Joachim du Chalard 23 300 La Souterraine La Souterraine

Un des logiciels de la plateforme ParcouréO est Transférence, un logiciel d'analyse et de

transfert de compétences. Sa spécificité : un référentiel de plus de 1260 Métiers et une grille de

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-28T09:00:00+02:00 – 2024-06-28T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-28T09:00:00+02:00 – 2024-06-28T12:00:00+02:00

L’ERIP vous accueille à la MEF de la Souterraine : SUR INSCRIPTION au 05 55 63 93 20.

ERIP La Souterraine /Guéret