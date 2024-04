TRACES…MYSTERES ! Olargues, mercredi 14 août 2024.

TRACES…MYSTERES ! Olargues Hérault

Le 14/08/2024 OLARGUES Source du Frejo

Gratuit à partir de 6 ans

De 19h à 22h- sur inscription auprès de l’association Cebenna 0467978800/ cebenna@cebenna.org

Malheur… Mon jardin a été visité… Toutes les baies ont disparu, les bourgeons grignotés, la terre labourée… Qui est responsable de ces méfaits ? Plumes, poils, crottes, empreintes… à qui appartiennent toutes ces traces ?… Faites le tri entre tous ces indices, levez le voile et identifiez le glouton parmi la liste des suspects potentiels ! Détectives à vous de jouer !

Lieu de rdv site du Frejo

Prévoir eau et protection solaire, Prévoir lampe de poche, Prévoir pique-nique

Cette animation vous est proposée par la Maison de l’environnement / Domaine de Restinclières, en partenariat avec Coopere34 et avec l’Association KERMIT dans le cadre d’un programme d’animation et de découverte de l’environnement et des espaces naturels sensibles du Département de l’Hérault.

Découvrez le Domaine de Restinclières Prades -le-Lez

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année .

Olargues 34390 Hérault Occitanie ass.kermit@gmail.com

