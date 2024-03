Toutes voiles dehors Camping de la Falaise, Étel Étel, vendredi 5 juillet 2024.

Toutes voiles dehors dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 6 juillet – 22 août Camping de la Falaise, Étel à partir de 616€

Début : 2024-07-06T00:00:00+02:00 – 2024-07-06T23:58:00+02:00

Fin : 2024-08-22T00:00:00+02:00 – 2024-08-22T23:58:00+02:00

Sentir la coque glisser sur la mer, entendre les voiles gonfler au vent… Si tu aimes voguer sur l’océan, réponds à l’appel du large et découvre la navigation !

Située en Bretagne-Sud, Étel est une agréable cité balnéaire. Bordée de plages de sable fin, la commune permet de profiter de tous les plaisirs de la mer grâce, notamment, à son plan d’eau surveillé. Des chemins permettent d’arpenter les alentours et de découvrir la ria d’Étel, la célèbre mer intérieure.

Le camping municipal de la Falaise est idéalement situé avec un accès direct à la Pointe du Pradic et à deux pas du centre-ville. Les jeunes sont hébergés sous tentes de 3 à 4 places. Deux grandes tentes collectives sont réservées à la préparation des repas et aux activités.

Viens prendre le large à bord de ton catamaran ! Durant cinq séances, tu vas apprendre tous les rudiments de la navigation. Tu découvriras comment manier ton bateau, hisser la voile, virer de bord et anticiper les changements de vent. Les séances sont organisées par paliers progressifs pour te permettre d’acquérir une bonne maîtrise de ton catamaran. Vers la fin du séjour, tu sauras suivre un parcours délimité par des bouées et sortir au trapèze si le vent le permet. De retour à terre, tu bénéficieras de conseils de la part de ton moniteur de voile pour t’aider à progresser à la séance suivante.

Au cours de ce séjour, tu profiteras également de la plage très proche pour une baignade, de la détente ou un tournoi sportif. Tu participeras aussi aux animations locales (marché, festival, etc) que tu choisiras avec le reste du groupe. Enfin, un budget sera réservé pour mettre en place des activités à la demande des jeunes : tu pourras par exemple partir à vélo pour une rando à plusieurs.

Du sam 6 juillet au lun 15 juillet 2024 10 jours 684€

Du mar 16 juillet au jeu 25 juillet 2024 10 jours 684€

Du ven 26 juillet au sam 3 août 2024 9 jours 616€

Du dim 4 août au mar 13 août 2024 10 jours 684€

Du mer 14 août au ven 23 août 2024 10 jours 684€

