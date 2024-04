TOUTES NOS VOIX Lunéville, jeudi 18 avril 2024.

En partenariat avec le Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles. Dans le cadre du festival Toutes nos voix sur la Région Grand Est, le CIDFF présente son théâtre forum. Rodolphe GRUET, comédien, a dirigé pendant 10 ateliers un groupe de personnes sur le thème du harcèlement et en particulier des comportements sexistes et des discriminations. Tout public à partir de 10 ans

Sur inscription au 03.83.73.78.78 ou adultes@delunevilleabaccarat.frTout public

0 EUR.

Début : 2024-04-18 19:30:00

fin : 2024-04-18 21:00:00

4 rue du Colonel Clarenthal

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est adultes@delunevilleabaccarat.fr

