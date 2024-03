Toute l’Histoire de la Peinture • Hector Obalk • Samedi 04 Mai 2024 • Théâtre Sébastopol, Lille Théâtre Sébastopol Lille, samedi 4 mai 2024.

Toute l’Histoire de la Peinture • Hector Obalk • Samedi 04 Mai 2024 • Théâtre Sébastopol, Lille Toute l’Histoire de la Peinture au Théâtre Sébastopol de Lille Samedi 4 mai, 20h00 Théâtre Sébastopol De 18€ à 57€

TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE EN MOINS 2 HEURES

Hector Obalk fait un stand’up en musique et en images sur l’histoire de la peinture occidentale, accompagné de ses musiciens et d’un écran géant projetant des détails époustouflants. Spectacle complet, visuellement sophistiqué, musical et drôlissime d’un expert original, passionné et pédagogue. Pour tout public, de 9 à 99 ans. Sur la trame d’un mur de 1000 images, chaque show propose de visiter toute l’Histoire de la peinture, de Giotto à Yves Klein, et au-delà…

Théâtre Sébastopol Place Sébastopol, 5900 Lille Lille Wazemmes Nord Hauts-de-France

