Tout ça tout ça Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse, vendredi 3 mai 2024.

Tout ça tout ça Théâtre – Cie Avant l’incendie (on verra demain) – Dès 7 ans Vendredi 3 mai, 19h00 Centre Culturel de Quartier Renan Tarif C / Pass culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T19:00:00+02:00 – 2024-05-03T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-03T19:00:00+02:00 – 2024-05-03T20:00:00+02:00

C’est l’été. La radio crie ses scoops. La télé compile ses buzz. Ehsan, douze ans, a disparu. Un petit mot posé sur son lit dit son encombrement face à un monde où la banquise fond, où les ours blancs vivent dans les hypermarchés et où les terroristes mitraillent. Ehsan en a marre, Ehsan dit qu’il s’en va. Sa petite soeur Chalipa, Samantha la baby-sitter, ainsi que deux alliés de choix, le mini Nelson et le débonnaire Salvador cherchent à le retrouver.

Durée 1h

En lien avec le spectacle, conférence Micro-Folie « Mettez-vous en vert »

Centre Culturel de Quartier Renan 5 chemin d’Audibert 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1124, « description »: « Centres culturels Entrons au D E TO U L O U SE thu00e9u00e2tre ! Guide illustru00e9 du tru00e8s jeune spectateur », « html »: «

