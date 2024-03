TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon, vendredi 5 avril 2024.

TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Feuilletant une vieille revue trouvée dans un vide-greniers, François Morel découvre les chansons d’un marin breton, Yves-Marie Le Guilvinec, disparu en mer en 1900.

Auteur inconnu natif de Trigavou, près de Saint-Malo, Le Guilvinec laisse à la postérité des poèmes tracés au calva, des lettres imbibées de tafia, et une existence d’oublié océanique.

François Morel et ses complices Gérard Mordillat et Antoine Sahler recomposent les chansons disparues. Sur scène, François Morel, entouré d’Antoine Sahler, Romain Lemire, Amos Mâh et Muriel Gastebois, redonne corps et voix aux mots du poète dont il s’empare avec gourmandise : Je n’irai pas à la morue mon capitaine mon capitaine, je n’irai pas à la morue sans avoir embrassé Lulu […] .

Ensemble, ils prennent le large et réhabilitent à contre-courant une poésie joyeuse et populaire, dans un hymne à l’ivresse de l’air salé, à la liberté et à la fête. 23 23 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05 22:15:00

Théâtre Quartier Libre Place de Rohan

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire

