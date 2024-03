TOUS ENSEMBLIER TEF journée portes ouvertes Lieu-dit Les Riffets Bretteville-sur-Laize, samedi 13 avril 2024.

TOUS ENSEMBLIER TEF journée portes ouvertes Lieu-dit Les Riffets Bretteville-sur-Laize Calvados

L’association TEF du Cingal organise “Tous Ensemblier TEF” une journée portes ouvertes à

Bretteville-sur-Laize.

Samedi 13 avril 2024 de 10h à 17h

Le TEF du Cingal (Travail, Emploi, Formation) présent depuis 1991, ouvrons nos portes pour

vous présenter l’intégralité de ce que nous appelons “L’Ensemblier TEF”

Il s’agit de 3 structures associatives TEF du Cingal, Vetifer du Cingal et Le Cingal Respire,

sur la transition professionnelle et le développement durable.

Pendant cette journée, vous y retrouverez :

● La ressourcerie Respire ouverte avec une grande braderie d’objets de seconde

main et de la friperie au kilo proposée par notre recyclerie & boutique Vetifer.

L’occasion de chiner des objets à petit prix !

● Diverses animations participatives pour adultes et les plus petits

● Des ateliers relooking et textiles, vous pourrez nous voir en action sur nos activités

de tous les jours, relooking de meuble, couture et tapisserie d’ameublement.

● Différents stands de sensibilisation et aussi de ventes de produits de nos salariés.

● Un job dating, proposé aux personnes souhaitant réaliser une transition

professionnelle chez nous.

● Des visites guidées du site, parfait pour les plus curieux d’entre vous souhaitant

découvrir l’étendue de nos activités et ateliers.

Un food truck sera présent pour la restauration.

N’hésitez pas à noter la date dans votre agenda !

L’association TEF du Cingal organise “Tous Ensemblier TEF” une journée portes ouvertes à

Bretteville-sur-Laize.

Samedi 13 avril 2024 de 10h à 17h

Le TEF du Cingal (Travail, Emploi, Formation) présent depuis 1991, ouvrons nos portes pour

vous présenter l’intégralité de ce que nous appelons “L’Ensemblier TEF”

Il s’agit de 3 structures associatives TEF du Cingal, Vetifer du Cingal et Le Cingal Respire,

sur la transition professionnelle et le développement durable.

Pendant cette journée, vous y retrouverez :

● La ressourcerie Respire ouverte avec une grande braderie d’objets de seconde

main et de la friperie au kilo proposée par notre recyclerie & boutique Vetifer.

L’occasion de chiner des objets à petit prix !

● Diverses animations participatives pour adultes et les plus petits

● Des ateliers relooking et textiles, vous pourrez nous voir en action sur nos activités

de tous les jours, relooking de meuble, couture et tapisserie d’ameublement.

● Différents stands de sensibilisation et aussi de ventes de produits de nos salariés.

● Un job dating, proposé aux personnes souhaitant réaliser une transition

professionnelle chez nous.

● Des visites guidées du site, parfait pour les plus curieux d’entre vous souhaitant

découvrir l’étendue de nos activités et ateliers.

Un food truck sera présent pour la restauration.

N’hésitez pas à noter la date dans votre agenda ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

Lieu-dit Les Riffets 5 Route de Fontenay

Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie tefducingal@gmail.com

L’événement TOUS ENSEMBLIER TEF journée portes ouvertes Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2024-03-13 par OT Suisse Normande