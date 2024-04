« Tous en Seine» Pavillon des Transitions Rouen, mercredi 17 avril 2024.

« Tous en Seine» #Fleuve #Seine #Recyclage #DIY Mercredi 17 avril, 14h30 Pavillon des Transitions Gratuit, sur inscription.

Dans le cadre du Temps des collections et de l’exposition « Rouen Porte des Océans », apprenez-en plus sur le fleuve et ses habitants à travers un atelier d’upcycling (recyclage).

Atelier destiné aux enfants de 5 à 10 ans. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte, seul l’enfant doit s’inscrire.

Atelier proposé par le musée Beauvoisine.

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie