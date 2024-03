Tous en scène à Étang-sur-Arroux Les Romanesques salle des fêtes Étang-sur-Arroux, mardi 28 mai 2024.

En 2017, la compagnie des 800 Litres de paille est née dans une salle des fêtes de village en Bourgogne et travaille depuis à partager un théâtre joyeux, festif et populaire dans tout type de lieux (théâtres, salles des fêtes, parcs, réfectoires…) et auprès de tout type de public (collège, lycée, EHPAD, personnes en situation de handicap, maison d’arrêt…).

Nous vous invitons à découvrir la pièce de théâtre « Les Romanesques » d’Edmont Rostand, une comédie se déroulant en 3 actes.

« Un mur sépare deux jardins où d’un côté grandit une fille et de l’autre un garçon. Elle et lui rêvent en secret de vivre leur amour loin de la haine terrible qui déchire leurs pères, à la manière de Roméo et Juliette (dont elle et lui sont très très très fans). En réalité, les deux pères sont deux grands amis et feignent cette haine pour que leurs enfants, tentés par l’interdit, tombent amoureux et se marient. Le mur pourrait ainsi être abattu… » 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-28 20:00:00

fin : 2024-05-28 22:30:00

salle des fêtes Place du Mouseau

Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

