Tous en mouvement Place Saint-Michel Le Mans, samedi 12 octobre 2024.

Place Saint-Michel Cité Plantagenêt Le Mans Sarthe

Les élèves de trombone, tuba et saxophone du Conservatoire vous invitent à découvrir leurs talents dans les jardins secrets de la Cité Plantagenêt lors d’Entre Cours & Jardins !

Pour l’édition 2024, la Fête des Plantes et de l’Art au jardin explore le thème La Symphonie des sens. Du 12 au 13 octobre, venez profiter d’activités célébrant les cinq sens toucher, goût, vue, odorat et ouïe.

Faites voyager votre ouïe avec les solos des élèves et laissez-vous emporter dans leurs univers musicaux, au cœur d’un cadre enchanteur ?

-Jardin de la Maison des Morêts • 14h-15h

-Cour de l’Hôtel Legras du Luart • 15h-16h

-Cour Bodhisattva-Mahasattva • 16h-17h

-Jardin des Petites Écoles de Saint-Benoist • 17h-18h 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 14:00:00

fin : 2024-10-12 18:00:00

