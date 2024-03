Tous citoyens, jouons le défi de la fraternité Keriadenn Saint-Malo, dimanche 7 juillet 2024.

Tous citoyens, jouons le défi de la fraternité dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 7 – 13 juillet Keriadenn 295 € réduction en fonction des ressources

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T12:00:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-13T00:00:00+02:00 – 2024-07-13T12:00:00+02:00

Le séjour se déroulera au Village des jeunes de Keriadenn à Saint Malo :

situé à 15 mn de la plage à pied et à 15 mn en bus du coeur historique Intra Muros. Hébergement sous tentes avec bloc sanitaire.

Le vivre ensemble, faire ensemble, un apprentissage de la vie en groupe où chacun a des responsabilités. Valorisation et reconnaissance. Elaboration des règles de vie et proposition de jeux, activités, veillées avec les enfants.

Des temps d’expressions, d’échanges, de découvertes, d’expérimentations,

Au programme : 1 jour, 1 défi ! Certaines activités sont en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront cet été.

– Une journée des Olympiades, mini JO, parcours en équipe représentant un pays. Le cécifoot, tu connais ? Viens essayer et éveiller tous tes sens !

– Une veillée « Le Tour du Monde en 80 mn » Jeu de plateau grandeur nature en équipe. Viens t’amuser à tester tes connaissances et découvrir les merveilles du monde mais dans un temps limité !

Pourquoi les 5 anneaux et les couleurs, qu’en est-il aujourd’hui ? …

– Lors de sorties sur les plages de Saint Malo, expérimenter avec des moniteurs qualifiés le « Char à voile » et le « Kayak en mer« . L’occasion de visiter la Cité Corsaire par la mer avec des histoires et anectodes historiques contées.

– Sortie journée en empruntant un GR Balade sur les Bords de la Rance, course d’orientation, observation de la faune et de la flore, découverte de l’histoire de la Maison du passeur, un cimetière à bateaux, des malouinières

– Chasse au trésor au Parc des Chênes près du Conservatoire

– Sortie piscine en centre aqualudique et sportif : AquaMalo

– Veillées : Casino création avec les enfants et les jeunes,

Découverte des Jeux de société avec Roberto Fraga, créateur breton de jeux de sociétés

Musique, danse… Le breaking ? Nouvelle discipline aux JOP 2024 Connaissance de Bboy Junior, artiste mondialement connu qui a passé une partie de son enfance et son adolescence dans la Cité corsaire. Un handicap devenu une force.

…

Keriadenn 20 boulevard des Déportés Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0699595354 »}, {« type »: « email », « value »: « ace35@wanadoo.fr »}]

sport de nature mer