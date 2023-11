Festival Mondial de la Magie Palais des Congrès de Tours, 7 décembre 2024, TOURS.

Festival Mondial de la Magie Palais des Congrès de Tours. Un spectacle à la date du 2024-12-07 à 15:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 38.0 à 70.0 euros.

Ce spectacle a déjà conquis des milliers de spectateurs en Europe depuis sa création !Le Festival Mondial de la Magie est une référence grâce à sa programmation exigeante et de qualité composée d’artistes magiciens mondialement primés et représentants les différents courants magiques.Le Festival Mondial de la Magie se fait un point d’honneur à rendre populaire ce spectacle en présentant des numéros pour toutes les générations.Plus de 2 heures de spectacle dédiées à tous ceux qui souhaitent s’émerveiller et bien sûr…ne rien comprendre.Tous les artistes sélectionnés pour cette nouvelle édition ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses.Présentation officielle du Festival : Ronan CALVARYZheng FUSIONPablo CANOVASFiliberto SELVICharlie MAGRamo et AlégriaErnesto PLANAS Festival Mondial de la Magie

Votre billet est ici

Palais des Congrès de Tours TOURS 26, Bd Heurteloup Indre-et-Loire

38.0

EUR38.0.

Votre billet est ici