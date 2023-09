Foire à l’ail et au basilic Tours, 26 juillet 2024, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Tours, capitale de l’ail et du basilic ?

Le 26 juillet, jour de la Sainte-Anne, la foire à l’ail et au basilic se tient Place des Halles. En plein été, elle est l’occasion de festivités..

This tradition is said to date back to the Middle Ages. On Saint Anne day, July 26th, garlic and basil producers and enthusiasts come together for an event in one of the oldest neighbourhoods of Tours. Colours ranging from white, pink and green will highlight your stroll among the …

¿Tours, capital del ajo y la albahaca?

El 26 de julio, día de Santa Ana, se celebra la feria del ajo y la albahaca en la plaza des Halles. En pleno verano, es la ocasión para festejar.

Tours, Hauptstadt von Knoblauch und Basilikum?

Am 26. Juli, dem Tag der Heiligen Anna, findet auf dem Place des Halles die Messe für Knoblauch und Basilikum statt. Im Hochsommer ist sie Anlass für Feierlichkeiten.

