AUTHEUIL EN LUMIERES Parking salle Giffard Tourouvre au Perche, dimanche 19 mai 2024.

AUTHEUIL EN LUMIERES Parking salle Giffard Tourouvre au Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 20:30:00

fin : 2024-05-19

Venez découvrir l’église Notre-Dame d’Autheuil à la lueur des chandelles et des bougies. Observez la variété des motifs ornementaux des chapiteaux des piliers du carré du transept, ou bien la magnifique Vierge à l’enfant du XVIe siècle. Laissez-vous transporter par l’histoire des pierres de la plus ancienne église romane du Perche !

Venez découvrir l’église Notre-Dame d’Autheuil à la lueur des chandelles et des bougies. Observez la variété des motifs ornementaux des chapiteaux des piliers du carré du transept, ou bien la magnifique Vierge à l’enfant du XVIe siècle. Laissez-vous transporter par l’histoire des pierres de la plus ancienne église romane du Perche !

.

Parking salle Giffard AUTHEUIL

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie autheuilpatrimoine@gmail.com



L’événement AUTHEUIL EN LUMIERES Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2024-01-19 par Conseil départemental de l’Orne