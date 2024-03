Tournois de football de Bouttencourt Bouttencourt, samedi 22 juin 2024.

Tournois de football de Bouttencourt Bouttencourt Somme

Samedi U6 U7 9h30 et les U8 U9 9h

Dimanche U10 et U11 9h30 et les U12 U13 9h30

Chèque de caution 30€/équipe

Buvette et restauration sur place

Infos 06 21 69 69 20 06 48 37 41 53

Organisé par ASIC de Bouttencourt 3030 30 .

Début : 2024-06-22 09:00:00

fin : 2024-06-23 17:30:00

Avenue du Président Roosevelt

Bouttencourt 80220 Somme Hauts-de-France

