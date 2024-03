TOURNOI RÉGIONAL DE TENNIS DE TABLE LES 19 ET 20 AVRIL 2024 À DANGÉ ST-ROMAIN SALLE HÉLIOS Dangé-Saint-Romain, vendredi 19 avril 2024.

TOURNOI RÉGIONAL DE TENNIS DE TABLE LES 19 ET 20 AVRIL 2024 À DANGÉ ST-ROMAIN Tournoi régional de Tennis de Table les 19 et 20 Avril 2024 à 19h 30 à la salle Hélios route de Descartes à Dangé St-Romain 19 et 20 avril SALLE HÉLIOS sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T18:30:00+02:00 – 2024-04-19T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T08:30:00+02:00 – 2024-04-20T23:00:00+02:00

TOURNOI RÉGIONAL DE TENNIS DE TABLE

Les 19 et 20 Avril 2024

à la Salle Hélios Route de Descartes

à Dangé St-Romain

Renseignements au 06.80.52.14.86

Information sur le tournoi :

Vendredi 19 Avril : – ouverture des portes à 18h 30

– début du tournoi à 19h 30

Samedi 20 Avril : – ouverture des portes à 9h

– début du tournoi à 10h

SALLE HÉLIOS Route de Descartes – 86220 DANGÉ ST-ROMAIN Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.80.52.14.86 »}]