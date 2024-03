Tournez moteurs ! Chartres, samedi 22 juin 2024.

Tournez moteurs ! Chartres Eure-et-Loir

Samedi

Les machines sont à l’honneur ! tournez moteurs. Au programme du week-end mise en route et déambulation de tracteurs, ateliers de démonstrations, animations en famille, conférence autour de la restauration de la rotonde, stands variés de producteurs locaux, animation musicale…Familles

Sans oublier des professionnels du machinisme agricole, déambulation musicale avec les tambours perchés des Percussions de l’Etable, manège insolite du Théâtre de la Toupine, et la présence de food-trucks et brasseur local.

Evénement organisé en partenariat avec l’association des Amis du Compa.

Restaurer les collections est une des missions fondamentales du musée, il redonne vie à des machines et à des tracteurs anciens d’exception. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 10:00:00

fin : 2024-06-23 18:00:00

Pont de Mainvilliers

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

L’événement Tournez moteurs ! Chartres a été mis à jour le 2024-03-19 par OT CHARTRES