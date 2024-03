Tour de Gironde International cycliste Maison des Sports Cenon, samedi 25 mai 2024.

Tour de Gironde International cycliste Assistez à l’arrivée de la 2ème étape Samedi 25 mai, 16h00 Maison des Sports Entrée libre

Samedi 25 mai :

Circuit dans CENON : Entrée vers 17h00

Vers 17h30, assistez à l’arrivée de la 2ème étape devant le Rocher de Palmer,

18h00 : Cérémonie protocolaire / Remise des récompenses

Contacts / Informations :

Union Sportive Villenavaise

Maison des Sports 3 rue aristide briand 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 77 35 70

Les bureaux de la Direction municipale des sports, les bureaux de l’ US CENON,

Les salles de combat de karaté et de Lutte,

Le Centre Médico-Scolaire, le Centre médico-sportif, le Centre Psychanalytique de Consultations et de Traitement (CPCT), .

USV Cyclisme