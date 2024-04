Tour de France 2024 Nuits-Saint-Georges > Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges, vendredi 5 juillet 2024.

Tour de France 2024 Nuits-Saint-Georges > Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or

Le contre-la-montre est souvent la course décisive du Tour de France, et cette année, la 7ème étape promet d’être épique alors qu’elle se déroulera au cœur de la Route des Grands Crus de Bourgogne. Le parcours traversera des lieux emblématiques tels que Villars-Fontaine, Messanges, L’Etang-Vergy, Reulle-Vergy, Curley, Chambolle-Musigny et Morey-Saint-Denis.

Connaissez-vous la célèbre Route des Grands Crus ? Ce chemin légendaire vous emmène à travers les vignobles les plus prestigieux de la Côte-d’Or. Si ce n’est pas encore le cas, le passage du Tour de France dans notre région vous offre une occasion unique de découvrir cette route des vins renommée, nichée au cœur de la nature, au sein même de notre département bourguignon. C’est une expérience à ne pas manquer pour les amateurs de vin et les passionnés de nature.

Les communes traversées pour cette étape

Nuits-Saint-Georges,

Villars-Fontaine,

Messanges,

L’Etang-Vergy,

Reulle-Vergy,

Curley,

Chambolle-Musigny,

Morey-Saint-Denis,

Gevrey-Chambertin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05

fin : 2024-07-05

Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Tour de France 2024 Nuits-Saint-Georges > Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges a été mis à jour le 2024-04-04 par La Côte-d’Or J’adore