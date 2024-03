Tour de Bretagne cycliste Locmaria-Plouzané, jeudi 25 avril 2024.

Le 25 avril 2024, le Pays d’Iroise accueillera la 1ère étape du Tour de Bretagne, véritable fête du cyclisme breton qui a acquis depuis 1967 une notoriété internationale. Au départ de Locmaria-Plouzané, les 25 équipes parcourront 146 kilomètres jusqu’à la pointe Saint-Mathieu, avant de quitter Milizac-Guipronvel le lendemain, pour s’élancer vers les autres départements jusqu’à Dinan, ville d’arrivée au terme de 7 jours de course.

Venez nombreux applaudir les coureurs ! Le départ le 25 avril aura lieu à 13h, route de Pen ar Menez, à Locmaria-Plouzané. Dès 9h30, un village départ accueillera les spectateurs avec des stands et des animations. Tout au long de l’étape qui emmènera les coureurs dans nos 19 communes dont Saint Renan classée parmi les Plus Beaux Détours de France, Portsall, la route côtière de Landunvez, le Conquet ou encore la pointe de Corsen, la course sera diffusée sur écran géant à la pointe Saint-Mathieu. L’arrivée prévue vers 16h30 sera précédée de 6 passages de la ligne par les coureurs, point d’orgue du spectacle. Pour l’admirer, le sommet du phare de Saint-Mathieu sera un superbe point d’observation ! .

