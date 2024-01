TOULOUSE SPACE FESTIVAL MEETT Aussonne, jeudi 23 mai 2024.

Toulouse l’attendait, l’événement incontournable du spatial est enfin là. Le MEETT et la Cité de l’Espace vous convient à devenir les pionniers de cette première édition inédite.

Découvrez l’univers du spatial comme vous ne l’avez jamais vu.

Laissez-vous embarquer pour un voyage inoubliable !

Le Toulouse Space Festival a pour objectif de rassembler les passionnés, les curieux, et les futurs leaders de l’industrie spatiale. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement curieux de l’espace, ce salon est fait pour vous !

L’espace vous fascine ?

Venez, découvrez, et partagez votre passion avec des experts et des passionnés.

Vivez une expérience unique à travers des ateliers pédagogiques, des conférences stimulantes, des rencontres professionnelles, des animations ludiques (jeux de société, simulations de vols spatial, escape games) et des projections exclusives (sélection rigoureuse de films, documentaires, séries et courts-métrages). EUR.

