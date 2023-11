Avec Fauré PALAIS NEPTUNE, 7 mai 2024, TOULON.

Avec Fauré PALAIS NEPTUNE. Un spectacle à la date du 2024-05-07 à 20:00 (2024-05-07 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

Festival de musique de Toulon & sa région présente : ce spectacle. Claude Debussy Beau soir Gabriel Fauré Sonate pour violon et piano n°1 en la majeur, Op. 13 Camille Saint-Saëns Danse macabre, Op. 40 Lili Boulanger Nocturne pour violon et piano Pauline Viardot Sonatine en la mineur Ernest Chausson Interlude du poème de l’amour et de la mer, Op. 19 Maurice Ravel Tzigane Henri Duparc Phidylé Jules Massenet Méditation de Thaïs Gabriel Fauré Gabriel Fauré

Votre billet est ici

PALAIS NEPTUNE TOULON Place de Besagne Var

29.0

EUR29.0.

Votre billet est ici