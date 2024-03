TOTAL CRAP : 20e anniversaire L’hybride Lille, samedi 13 avril 2024.

TOTAL CRAP : 20e anniversaire Il est l’heure de fêter en grand le 20e anniversaire de Total Crap à L’hybride ! Samedi 13 avril, 20h30 L’hybride adhésion 1€ + entrée 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T22:30:00+02:00

« Si vous nous aviez demandé quand on a commencé Total Crap si on pensait célébrer le 20e anniversaire un jour, on vous aurait dit non ! Pourtant, ça fait 20 ans qu’on ramasse de la mauvaise télé et du mauvais cinéma pour faire des montages vidéo tellement mauvais, mais tellement drôles qu’on pourrait probablement se faire poursuivre pour avoir disloqué quelques mâchoires au fil des ans tellement les gens ont ri !

Total Crap a visité le Québec au complet pour présenter de la merde télé et a même fait quelques arrêts en Ontario et en France. Pas si pire pour deux gars qui s’étaient fait dire avant de commencer qu’il n’y a pas une seule personne qui voudrait payer un seul centime pour voir Total Crap…

C’est donc le temps de fêter en grand le 20e anniversaire de Total Crap à L’hybride ! Il y aura plein de nouveautés à découvrir, mais il est sûr qu’on trouvera aussi la place pour insérer quelques classiques. On ne vous dira pas lesquels… Surprise ! » Simon Lacroix et Pascal Pilote

Déconseillé aux moins de 18 ans.

Durée du programme : 2h env.

► INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection : 20h30

. Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€ – sur place uniquement, pas de réservation.

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2022-2023, l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée.

→ Toutes les infos : https://lhybride.org/total-crap-20e-anniversaire/

L’hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532484 http://www.lhybride.org [{« link »: « https://lhybride.org/total-crap-20e-anniversaire/ »}] Lieu culturel dédié à l’audiovisuel, L’hybride a ouvert ses portes en 2007. Il propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l’échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.