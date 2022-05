Tombola des gazelles Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

Cusset

Tombola des gazelles Cusset, 27 mai 2022, Cusset. Tombola des gazelles Bar la Cervoiserie 40 rue des Peupliers Cusset

2022-05-27 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-27 23:00:00 23:00:00 Bar la Cervoiserie 40 rue des Peupliers

Cusset Allier Soirée d’échange et tombola avec tirage au sort en compagnie de l’équipe COP’IN TREKKING participante à la prochaine édition du TREK’IN GAZELLES au Maroc copintrekking@gmail.com +33 6 19 55 52 92 Bar la Cervoiserie 40 rue des Peupliers Cusset

