TOCA MADERA LE COME BACK ! Événement musical folk, blues, country, rock et un soupçon de magie organisé en soutien à la création artistique et au lieu d’accueil de l’event, La BOM. Entrée prix libre pour l’accès à toustes ! Samedi 13 avril, 18h00 La BOM – Bibliothèque d’Objets de Montreuil Entrée prix libre

Après plusieurs années d’absence, TOCA MADERA PRODUCTION fait son grand retour !

>> Avec à son actif une vingtaine d’événements, festivals et concerts tels que

>> Le Festival Auber’Jazz’Day à Aubervilliers

>> Le Festival Sorbier à Ménilmontant

>> Plusieurs éditions de La Feria de Ménilmontant à la Bellevilloise et au Studio de l’Ermitage

>> Ou encore des concerts à La Java et bien d’autres salles parisiennes ;

Cinq années de production de spectacle effrénées soutenues par :

>> LA VILLE DE PARIS

>> LA MAIRIE D’AUBERVILLIERS

>> LA MAIRIE DU 20ème

Aujourd’hui, c’est à Montreuil City, notre berceau, que l’Agence fait son grand retour avec une nouvelle équipe et un catalogue d’artistes émergent.es aussi éclectiques que talentueux.ses !

************

RENDEZ-VOUS LE :

>> Samedi 13 avril 2024

>> À 18H

>> LA BOM : 2 rue Girard 93100 Montreuil

************

[[L I N E U P ]]

__________________

EDDY MAUCOURT

[ Chanson/Poésie française et espagnole ]

Compositeur interprète et auteur de recueils de poésie, il nous emmène sur les routes de l’Espagne de Federico Garcia Lorca ou encore d’Antonio Machado, en passant par des chemins foulés jadis par des juments sauvages rouges et noires.

************

OSCAR CLARK [ Blues Rock’n’Roll ]

Une musique hantée et déjà affranchie de toutes les règles, entre un blues sinueux des bayous de la Nouvelle-Orléans et le rock’n’roll nerveux de Chicago.

************

THE WILD NOT [ Folk Country Blues ]

Et pourquoi pas la note sauvage ? Celle qui est suspendue entre Montreuil et Laurel Canyon et va chercher sa résonance au fond des âmes vagabondes.

************

NELSON B. LE BRONX

[ Folk Blues Country Americana ]

Le coyote montreuillois nous plonge dans les méandres du blues et du folk sur la route poussiéreuse des cowboys.

************

GHOST HIGHWAY [ Rock Indie ]

Du rock électrisant fusionnant les paysages musicaux classiques avec une esthétique cinématographique captivante.

************

RICKY BOY [ Magie ]

Talentueux magicien close-up, tout droit sortie des saloons du Far-West. Ouvrez grands les yeux, il tire son jeu plus vite que son ombre !

************

BAR ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE

[ ENTRÉE PRIX LIBRE POUR UN ACCÈS À TOUSTES ]

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ POUR SOUTENIR LA CRÉATION ARTISTIQUE ET LE LIEU D’ACCUEIL DE L’ÉVÉNEMENT

