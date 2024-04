Toc Toc – par les Gâteux Nantais Théâtre du Sphinx Nantes, vendredi 19 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-19 20:30 – 22:15

Gratuit : non 13 € / 15,50 € Billetterie : theatredusphinx.com

Comédie. Six patients atteints de différents troubles obsessionnels compulsifs (TOC) se retrouvent dans la salle d’attente d’un célèbre spécialiste, le docteur Stern. Pendant leur attente, ils partagent leurs expériences et leurs névroses, ce qui donne lieu à des situations hilarantes et parfois touchantes. Le retard du médecin s’allongeant de minute en minute, les patients doivent alors apprendre tant bien que mal à composer avec leurs TOC tout en interagissant les uns avec les autres… La pièce explore avec humour et sensibilité les thèmes de la différence, de la tolérance et de l’acceptation de soi. Auteur : Laurent BaffieMise en scène : Joseph Robert par la Compagnie les Gâteux Nantais Durée : 1h45 Représentations les 19 et 20 avril 2024 à 20h30

Théâtre du Sphinx Centre Ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/