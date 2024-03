Toc Toc Comédie par le Théâtre de L’Acthalia Théâtre Paul Scarron Le Mans, vendredi 19 avril 2024.

TOC TOC de Laurent Baffie Prenez six patients atteints de TOC (troubles obsessionnels compulsifs), une salle d'attente et un neuropsychiatre qui n'arrive jamais.

Jocelyne COUNORD Annie GUITTOT Nathalie LION

Eric LACLIAS Louis CORBé

Monique COURBET Camille TAILLOIR

Prenez six patients atteints de TOC (troubles obsessionnels compulsifs), une salle d’attente, un neuropsychiatre qui n’arrive jamais, une secrétaire dépassée et vous obtenez, sans aucun doute, un huis-clos surprenant et totalement hilarant ! Laurent Baffie a trouvé avec ce sujet dans l’air du temps, le ressort d’une comédie irrésistible qui dépasse le simple boulevard. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19 22:00:00

Théâtre Paul Scarron 8 Place Quinconces des Jacobins

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire acthalia@hotmail.fr

